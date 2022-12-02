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20:32, 2 декабря 2022Забота о себе

Врачи предупредили об опасности ушной серы

The Sun: скопление ушной серы способно привести к потере слуха и инфекциям

Фото: Shutterstock

Скопление серы в ушах способно привести к развитию инфекций, потере слуха и другим осложнениям, предупреждают британские врачи. Об опасности ушной серы и самостоятельного избавления от нее рассказала в беседе с The Sun представительница Королевского национального института глухих Кристал Рольф.

По словам Рольф, недавно процедуру промывания ушей от серы исключили из перечня бесплатных медицинских услуг в Великобритании. «Многие люди из-за ушной серы рискуют навсегда потерять слух», — предостерегла она, добавив, что скопление серы способно приводить к боли в ушах, опасно развитием инфекций, социальной изоляцией и депрессией.

Рольф привела результаты исследования, показавшего, что из старавшихся самостоятельно избавиться от серы людей только 20 процентов респондентов справились с этой задачей. При этом 10 процентов людей заявили, что после самостоятельной процедуры состояние здоровья ухудшилось, в частности, они нанесли себе травмы, потребовавшие медицинского вмешательства. Те, кто не смог избавиться от серной пробки, были вынуждены отказаться от нормального общения вне дома, выяснили врачи.

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Национальная служба здравоохранения Англии указывает, что обычно ушная сера отторгается из организма естественным образом. В британском минздраве просят не использовать для избавления от нее опасные для уха острые и тонкие предметы, включая ватные палочки, зубочистки и ушные свечи, поскольку эффективность последних не доказана.

Ранее представители социальной сети TikTok и врачи выразили обеспокоенность распространяющимся «вирусным» способом избавиться от серы в ушах. В рамках опасного и популярного у подростков тренда тиктокеры заливают в уши пероксид водорода (перекись водорода).

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Александра Лисица
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