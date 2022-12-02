Врачи предупредили об опасности ушной серы

The Sun: скопление ушной серы способно привести к потере слуха и инфекциям

Скопление серы в ушах способно привести к развитию инфекций, потере слуха и другим осложнениям, предупреждают британские врачи. Об опасности ушной серы и самостоятельного избавления от нее рассказала в беседе с The Sun представительница Королевского национального института глухих Кристал Рольф.

По словам Рольф, недавно процедуру промывания ушей от серы исключили из перечня бесплатных медицинских услуг в Великобритании. «Многие люди из-за ушной серы рискуют навсегда потерять слух», — предостерегла она, добавив, что скопление серы способно приводить к боли в ушах, опасно развитием инфекций, социальной изоляцией и депрессией.

Рольф привела результаты исследования, показавшего, что из старавшихся самостоятельно избавиться от серы людей только 20 процентов респондентов справились с этой задачей. При этом 10 процентов людей заявили, что после самостоятельной процедуры состояние здоровья ухудшилось, в частности, они нанесли себе травмы, потребовавшие медицинского вмешательства. Те, кто не смог избавиться от серной пробки, были вынуждены отказаться от нормального общения вне дома, выяснили врачи.

Национальная служба здравоохранения Англии указывает, что обычно ушная сера отторгается из организма естественным образом. В британском минздраве просят не использовать для избавления от нее опасные для уха острые и тонкие предметы, включая ватные палочки, зубочистки и ушные свечи, поскольку эффективность последних не доказана.

Ранее представители социальной сети TikTok и врачи выразили обеспокоенность распространяющимся «вирусным» способом избавиться от серы в ушах. В рамках опасного и популярного у подростков тренда тиктокеры заливают в уши пероксид водорода (перекись водорода).