Популярный у подростков способ избавиться от серы в ушах встревожил врачей

Терапевт Кэти Огден заявила, что лить в уши перекись водорода опасно

Представители социальной сети TikTok и врачи выразили обеспокоенность распространяющимся «вирусным» способом избавиться от серы в ушах. Об этом сообщает издание Leinster Leader.

В рамках опасного и популярного у подростков тренда тиктокеры льют в уши пероксид водорода (перекись водорода). Таким образом они советуют избавляться от пробок из ушной серы. В руководстве видеоплатформы заявляют, что тренд с пероксидом водорода нарушает нормы соцсети.

Терапевт и специалист по слуховым аппаратам Кэти Огден, комментируя идею мыть уши этим химическим соединением, встревожена новым трендом. «Любая жидкость в ухе, включая перекись водорода, излишне увлажняет его, эта влага остается и может привести к развитию бактериальной ушной инфекции, известной как "ухо купальщика"», — предупреждает она. Кроме того, подобное обращение с ушами грозит раздражением, воспалением и повреждениями кожи.

В TikTok уже удаляют такие ролики. «Мы заботимся о безопасности нашего сообщества и удаляем контент, показывающий опасное поведение, приводящее к травмам», — прокомментировали решение в соцсети.

Хэштеги о борьбе с ушными пробками популярны — только у хэштега earwaxremoval («удаление ушной серы») 411 миллионов просмотров.

Ранее врачи раскритиковали опасный TikTok-тренд с «щелчком», который можно услышать, дергая себя за волосы.