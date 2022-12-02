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14:08, 2 декабря 2022Россия

Бурятские шаманы отправили участникам СВО юрты для защиты от обстрелов из HIMARS

Шаманы из Бурятии отправили юрты воинов-гуннов в помощь участникам СВО на Украине

Фото: Patrick Schneider / Unsplash

Шаманы из Бурятии отправили юрты воинов-гуннов в помощь участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил изданию «Подъем» председатель «Гуннского фонда» Олег Булутов.

Он отметил, что духи древних предков должны защитить добровольцев от обстрелов из HIMARS. По словам Булутова, пока три юрты установили в Ростове.

«Это гуманитарная миссия. Это такой кочевой дом, дом воинов-гуннов. Шаманы там будут проводить обряды гуманитарные, обряды на защиту всех, кто обратился… Чем ближе к линии соприкосновения, тем и бойцы могут быстрее добраться, и обряды имеют другую силу», — заявил он.

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Во-первых, шаманы в юртах помогут восстановить человека, а во-вторых, они вызывают древних воинов-гуннов, которые помогают бойцам на передовой, подчеркнул Булутов.

В октябре верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол обратился со словами благодарности к другим шаманам страны за проведенный ими общий обряд в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Он также пожелал всем шаманам России «счастья и успехов в дальнейшем укреплении нашей родины и поддержании наших воинов в удаче и благополучии, чтобы они неуязвимы были для пуль и для опасности».

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Анна Щербакова
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