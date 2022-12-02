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16:40, 2 декабря 2022Спорт

Шлеменко рассказал о планах начать политическую карьеру

Российский боец Александр Шлеменко заявил, что собирается заняться политической карьерой
Александр Шлеменко

Александр Шлеменко. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко рассказал о планах начать политическую карьеру. Его слова передает РБК.

Спортсмен заявил, что собирается заняться политикой, чтобы сделать жизнь лучше для себя и для своего народа. «Два года назад закончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по специальности "Государственное и муниципальное управление". Я знаю, что, если ты идешь в политику, ты должен иметь багаж знаний», — добавил он.

3 декабря Шлеменко проведет бой с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Поединок состоится в Екатеринбурге в рамках турнира RCC 13.

38-летний Шлеменко в профессиональной карьере одержал 61 победу и потерпел 14 поражений. Ранее он был чемпионом промоушена Bellator в среднем весе.

Дарья Коршунова
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