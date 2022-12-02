Россиянина осудили на 21 год за изнасилование маленьких детей сожительницы

В Коми осудили педофила, насиловавшего сына и дочь сожительницы и снимавшего это на видео

В Республике Коми суд приговорил к 21 году лишения свободы 34-летнего местного жителя за совращение и изнасилование маленьких детей. Об этом в пятницу, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по статье 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, фигурант надругался над сыном и дочерью сожительницы, не достигшим 14-летнего возраста. Свои действия он снимал на фото и видео. Отмечается, что судебно-психиатрическая экспертиза обнаружила у осужденного признаки расстройства сексуального предпочтения (педофилии).

Ранее стало известно, что под Астраханью 56-летнего мужчину осудили на 19 лет за 38 эпизодов совращения восьми девочек.