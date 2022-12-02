В Испании оценили причастность России к рассылке бомб

La Sexta: полиция Испании не увидела признаков причастности РФ к посылкам со взрывчаткой

Полиция Испании оценила причастность России к рассылке бомб, передает телеканал La Sexta.

«Полиция не видит никаких признаков того, что за этим стоит какая-то организованная группа, тем более российские спецслужбы», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в настоящее время полиция исследует связь между шестью посылками со взрывчаткой. Известно, что на четырех из шести посылок подписи одинаковы, тем не менее полиция пока не выявила их отправителя.

«Все сценарии открыты, и ни одна гипотеза не исключена», — заявили в ведомстве.

Ранее в Испании стало известно содержимое посылок с бомбами, которые были направлены в разные учреждения, в том числе премьер-министру Педро Санчесу и в посольство Украины. Посылки содержали пиротехнику из фейерверков, которые свободно продаются в магазинах.