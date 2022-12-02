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17:55, 2 декабря 2022Россия

В Петербурге выявили несколько случаев свиного гриппа

В Роспотребнадзоре Петербурга сообщили о единичных случаях свиного гриппа

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге зафиксированы единичные случаи свиного гриппа. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Катаева. Ее слова в пятницу, 2 декабря, приводит «Интерфакс».

«По данным вирусологического мониторинга, конечно, мы видим появление вируса гриппа А в структуре заболеваемости респираторными вирусными инфекциями», — заявила Катаева и добавила, что летальных случаев среди заболевших не зафиксировано.

К группам риска относятся дети до шести лет, пожилые, а также имеющие хронические заболевания, напомнила она.

По данным на 28 ноября, первые четверо заболевших свиным гриппом были госпитализированы в Ленинградской области, их жизни ничего не угрожало.

Ранее заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский предупреждал, что в Москве в осенне-зимний период может начаться эпидемия свиного гриппа.

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Евгения Куликова
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