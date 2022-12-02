Россиянам назвали лучшее время дня для сжигания жира при занятиях спортом

Тренер Никита Скрипник: сжечь жировые отложения помогут занятия спортом в утренние часы

Тренер и спортивный физиолог Никита Скрипника назвал россиянам лучшее время дня для сжигания жира при занятиях спортом. Комментарий эксперта приводит «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, избавиться от жировых отложений помогут тренировки в утренние часы. Данный факт он объяснил тем, что после ночного сна количество нутриентов (питательных веществ, необходимых для поддержания жизнедеятельности организма) в организме минимально, что способствует ускорению сокращения объема подкожно-жировой клетчатки.

«По идеальному сценарию лучше, чтобы тренировки проходили в дневное время суток до обеда: с 9 до 11 часов утра, когда на пике тестостерон. Либо с 17 до 20 часов — когда на пике кардио- и силовые показатели», — пояснил собеседник издания, также добавив, что при регулярных ночных занятиях организм человека может приспособиться к подобным условиям и научиться восстанавливаться в свободные часы.

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