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19:04, 2 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на 16 лет за убийство трех работников теплиц в 2016 году

В Подмосковье 26-летнего мужчину осудили на 16 лет за убийство трех работников теплиц

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Подольске 26-летнего мужчину приговорили осудили на 16 лет за тройное убийство, совершенное шесть лет назад. Об этом в пятницу, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, с 10 по 11 августа в деревне Малое Брянцево фигурант вместе с подельником забил до смерти двух работников теплиц деревянном бруском — конфликт между ними произошел из-за вопроса оплаты труда. После этого соучастники расправились еще с одной работницей, которая стала свидетельницей преступления.

После этого мужчины уехали из России и были объявлены в розыск. Однако спустя пять лет фигурант вернулся на родину — тогда его и задержали и доставили на допрос.

В ходе расследования криминалисты и следователи допросили более 20 свидетелей и провели более 16 экспертиз. Дело в отношении соучастника было выделено в отдельное производство.

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Елизавета Новикова
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