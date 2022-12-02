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19:23, 2 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве заявили о снабжении предприятий электроэнергией лишь наполовину

Премьер Украины Шмыгаль: население и предприятия обеспечены энергией лишь на 50 процентов

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Население и предприятия Украины снабжаются электроэнергией лишь наполовину. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на слова премьер-министра республики Дениса Шмыгаля.

«Население и предприятия Украины обеспечиваются электроэнергией на 40-50 процентов. Общий дефицит электроэнергии в стране на это утро (2 декабря — прим. «Ленты.ру») — 17 процентов, но приоритетно обеспечиваются объекты критической инфраструктуры и только потом все остальные», — пишет издание.

Ранее Шмыгаль обсудил с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд ситуацию в энергосистеме страны и заявил о передаче американцами 80 мощных электрогенераторов. По его словам, они помогли стабилизировать ситуацию с электричеством.

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Василий Мека
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