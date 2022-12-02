Нуланд переговорила с премьером Украины

Премьер Украины Шмыгаль обсудил с замгоссекретаря США Нуланд ситуацию в энергосистеме

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд ситуацию в энергосистеме страны и заявил о передаче американцами 80 мощных электрогенераторов. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

«Для быстрого восстановления поврежденных объектов Украине необходима оперативная помощь в поставке энергетического оборудования. Поблагодарил американских партнеров за дополнительные 53 миллиона долларов на ремонт украинских электросетей», — написал Шмыгаль, также обсудивший с Нуланд военную и финансовую помощь.

Украинский премьер также сообщил, что на прошлой неделе США передали Киеву 80 мощных генераторов, которые помогли стабилизировать ситуацию с электроснабжением.