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18:24, 2 декабря 2022Бывший СССР

Нуланд переговорила с премьером Украины

Премьер Украины Шмыгаль обсудил с замгоссекретаря США Нуланд ситуацию в энергосистеме
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд ситуацию в энергосистеме страны и заявил о передаче американцами 80 мощных электрогенераторов. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

«Для быстрого восстановления поврежденных объектов Украине необходима оперативная помощь в поставке энергетического оборудования. Поблагодарил американских партнеров за дополнительные 53 миллиона долларов на ремонт украинских электросетей», — написал Шмыгаль, также обсудивший с Нуланд военную и финансовую помощь.

Украинский премьер также сообщил, что на прошлой неделе США передали Киеву 80 мощных генераторов, которые помогли стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

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