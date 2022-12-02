УПЦ заявила о соблюдении законов Украины на фоне планов запретить религиозные организации

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о соблюдении законов республики на фоне возможного запрета религиозных организаций, якобы связанных с Россией. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«УПЦ всегда осуществляла свою деятельность в соответствии с украинским законодательством. Публичные отчеты о неоднократных проверках ее храмов и монастырей подтверждают отсутствие в них предпосылок для обвинений, касающихся государственной безопасности», — рассказал представитель УПЦ изданию.

По его словам, обновленный в мае 2022 года устав церкви неоднократно проходил изучение со стороны профессиональных религиоведов. Он также выразил уверенность в прохождении новых экспертиз.

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики об ограничительных мерах против представителей якобы связанных с Россией религиозных организаций. Согласно документу, в течение двух месяцев правительство страны внесет в Верховную Раду законопроект со списком сообществ, которые не смогут продолжать работать на украинской территории.