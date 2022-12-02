Пожар на Микояновском мясокомбинате сняли на видео

МЧС показала видео пожара на Микояновском мясокомбинате в Москве

Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве сняли на видео. Кадры распространила пресс-служба ГУ МЧС по столице.

В ликвидации возгорания задействовано более 100 человек и 30 единиц техники. По предварительным данным пострадавших нет.

Микояновский мясокомбинат загорелся на Волгоградском проспекте в Москве вечером 2 декабря. Огнем охвачена крыша здания, с кровли идет густой черный дым.