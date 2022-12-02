Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:45, 2 декабря 2022Россия

Пожар на Микояновском мясокомбинате сняли на видео

МЧС показала видео пожара на Микояновском мясокомбинате в Москве

Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве сняли на видео. Кадры распространила пресс-служба ГУ МЧС по столице.

В ликвидации возгорания задействовано более 100 человек и 30 единиц техники. По предварительным данным пострадавших нет.

Микояновский мясокомбинат загорелся на Волгоградском проспекте в Москве вечером 2 декабря. Огнем охвачена крыша здания, с кровли идет густой черный дым.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Европа приняла решение о потолке цен на нефть из России
Жителям Киева пообещали бесплатный проезд в случае блэкаута
США включили «группу Вагнера» в перечень вызывающих озабоченность организаций
Пожар на Микояновском мясокомбинате сняли на видео
Тренер сборной Германии ответил на критику после вылета команды с ЧМ
Названа общая протяженность лыжных трасс в Москве
В Белом доме заявили о неготовности Зеленского к мирным переговорам
Вашингтон отказался комментировать получение российского паспорта Сноуденом
В РПЦ прокомментировали переход Киево-Печерской лавры к ПЦУ
Глава МАГАТЭ заявил о приближении к соглашению по безопасности ЗАЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.