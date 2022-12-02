Из Каховки Херсонской области вывезут часть жителей

Власти начнут вывозить маломобильных жителей из Каховки Херсонской области 3 декабря

Власти в субботу, 3 декабря, начнут вывозить часть жителей из города Каховка Херсонской области, который находится в зоне обстрелов со стороны артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила администрация Каховского муниципального образования в Telegram-канале.

Речь идет о маломобильных гражданах. Их доставят в один из пансионатов Генического района. «В пансионате есть все условия для таких людей: тепло, питание и медицинский уход», — говорится в заявлении.

15 ноября стало известно, что чиновники Новой Каховки, которая находится примерно в 14 километрах от Каховки, покинули город из-за частых обстрелов со стороны Украины и переехали в более безопасные районы Херсонской области.

25 ноября сообщалось, что четыре мирных жителя погибли в результате обстрела Новой Каховки.