Вучич назвал криминалом обход антироссийских санкций

Президент Сербии Вучич заявил ЕС, что Белград не допустит обход антироссийских санкций

Сербия не допустит, чтобы с ее помощью обходили антироссийские санкции, заявил президент Сербии Александр Вучич. Его цитирует РИА Новости.

«Через территорию Сербии никто не может ничего проводить в обход санкций, потому что мы не занимаемся криминалом, не зарабатываем на чьих-либо трудностях во время войны, нам не нужен сверхдоход», — сказал сербский лидер.

Вучич подчеркнул, что экономика Сербии достаточно сильна, чтобы не прибегать к нарушению санкционной политики Евросоза. По его словам, правоохранительные органы Сербии уже выявили ряд фирм, ответственных за параллельный импорт в Россию.

Ранее Европарламент потребовал от Белграда ввести санкции против Москвы и признать независимость непризнанной республики Косово, чтобы страна могла вступить в ЕС.