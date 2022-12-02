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16:09, 2 декабря 2022Мир

Вучич назвал криминалом обход антироссийских санкций

Президент Сербии Вучич заявил ЕС, что Белград не допустит обход антироссийских санкций

Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Сербия не допустит, чтобы с ее помощью обходили антироссийские санкции, заявил президент Сербии Александр Вучич. Его цитирует РИА Новости.

«Через территорию Сербии никто не может ничего проводить в обход санкций, потому что мы не занимаемся криминалом, не зарабатываем на чьих-либо трудностях во время войны, нам не нужен сверхдоход», — сказал сербский лидер.

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Вучич подчеркнул, что экономика Сербии достаточно сильна, чтобы не прибегать к нарушению санкционной политики Евросоза. По его словам, правоохранительные органы Сербии уже выявили ряд фирм, ответственных за параллельный импорт в Россию.

Ранее Европарламент потребовал от Белграда ввести санкции против Москвы и признать независимость непризнанной республики Косово, чтобы страна могла вступить в ЕС.

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Глеб Бажуткин
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