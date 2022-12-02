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17:22, 2 декабря 2022Ценности

Российская модель без руки снялась для обложки зарубежного журнала

Российская модель Вероника Левенец без руки снялась для обложки журнала Grazia Bulgaria
Вероника Левенец

Вероника Левенец. Изображение: @ledenec_ni

Российская модель Вероника Левенец снялась для обложки и дала интервью журналу Grazia Bulgaria. Соответствующие кадры появились на его официальном сайте.

Девушка приняла участие в фотосессии для декабрьского номера зарубежного издания. На одном из снимков она позировала в очках, парике цвета блонд в виде каре с челкой, а также в боди цвета металлик. Кроме того, манекенщица надела на руку металлический протез. На другом — манекенщица предстала в серебристом наряде и ботфортах в тон, распустив свои натуральные волосы. Также Левенец рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в модельной сфере.

«К сожалению, многие фэшен-агентства пока не готовы работать с такими моделями. Фотографы не всегда знают, как найти к нам правильный подход, агентства не уверены, согласятся ли их клиенты сотрудничать с манекенщицей с физическими недостатками. Я думаю, есть некий стереотип, что человек с инвалидностью замкнут в себе, изолирован... Но это не так. Я живой пример. И своим примером я ломаю эти стереотипы. Я хочу разрушить эту стену», — призналась собеседница издания.

В апреле сообщалось, что американская модель Лорен Вассер, лишившаяся ног из-за зараженного стафилококком тампона, попала на обложку французской версии модного журнала Elle.

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Карина Черных
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