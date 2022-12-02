Мужчина упал в измельчитель древесины рядом с рождественской ярмаркой

New York Post: в США подрядчик упал в измельчитель древесины и погиб

46-летний Джозеф Уэсли Манир, подрядчик из американского штата Кентукки, упал в измельчитель древесины во время работы и погиб. Об этом сообщает New York Post.

Несчастный случай произошел рядом с рождественской ярмаркой. Мужчина споткнулся о провода от гирлянд, упал в измельчитель и получил тяжелые травмы. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть Манира на месте происшествия. Организаторы ярмарки призвали жителей быть осторожными и внимательными, если они планируют любоваться праздничными огнями в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 17-летний Исайя Бедокс из США получил множество травм и погиб из-за попадания в измельчитель древесины. Одежда подростка, подрабатывавшего вырубкой деревьев, зацепилась за движущиеся детали машины.