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07:48, 2 декабря 2022Россия

В российском городе произошел пожар в ангаре с газовыми баллонами

В МЧС сообщили о пожаре в ангаре с газовыми баллонами в Губкинском на Ямале

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В городе Губкинский произошел пожар в ангаре с газовыми баллонами. О происшествии в Ямало-Ненецком автономном округе сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

По данным министерства, огонь распространился в автомобильном боксе, площадь которого составляет 1500 квадратных метров. Внутри находятся баллоны с кислородом и пропаном, добавили там, подчеркнув, что никто не пострадал.

В здании также обрушилась кровля. На месте работают 45 сотрудников экстренных служб и 7 единиц техники.

Ранее в подмосковном Раменском на площади 450 квадратных метров загорелся склад по производству пластика. В МЧС России отметили, что высота горящего строения — пять метров, размер в плане — 60 на 15 метров. Никто не пострадал.

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Анастасия Шейкина
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