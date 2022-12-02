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18:41, 2 декабря 2022Культура

Канье Уэст обвинил звезду НБА в связи со своей бывшей женой Ким Кардашьян

Канье Уэст обвинил звезду НБА Криса Пола в связи со своей бывшей женой Ким Кардашьян

Фото: Evan Agostini / АР

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст обвинил баскетболиста Криса Пола в связи со своей бывшей женой, звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. Соответствующее сообщение он разместил у себя в Twitter, об этом пишет NY Post.

Уэст намекнул, что его экс-супруга изменила ему с разыгрывающим из команды «Финикс Санз». «Давайте раскроем еще один секрет, прежде чем я уйду, — я застал этого парня с Ким. Спокойной ночи», — написал Уэст в соцсетях. Свой пост он сопроводил фотографией 37-летнего игрока НБА.

В настоящий момент Twitter-аккаунт рэпера заблокирован.

В конце ноября Уэст и Кардашьян пришли к окончательному соглашению после развода. Артист будет выплачивать бывшей супруге 200 тысяч долларов (примерно 12 миллионов рублей) ежемесячно. По решению суда опека над четырьмя детьми пары будет равной, однако 80 процентов времени они будут проводить со своей матерью.

Пол с 2011 года женат на своей возлюбленной из колледжа Джаде Кроули. Вместе они воспитывают двоих детей — 13-летнего сына и 10-летнюю дочь.

Ранее Канье Уэст заявил о симпатиях к Гитлеру.

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Дениза Мацаева
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