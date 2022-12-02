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10:49, 2 декабря 2022Спорт

Костариканский футболист выразил желание играть в России

Футболист сборной Коста-Рики Ельцин Техеда заявил, что очень хочет поиграть в России

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Футболист сборной Коста-Рики Ельцин Техеда выразил желание играть в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Игрок рассказал, что не получал предложений из российских клубов. «Но было бы просто прекрасно, если бы Россия открыла передо мной двери. Это прекрасная и очень красивая страна. Для меня было бы отличным опытом. Я бы очень хотел поиграть в России», — заявил он. Техеда назвал чемпионат страны прекрасным, а команды — отличными.

С января 2019 года 30-летний Техеда выступает за костариканский «Эредиано». Футболист был назван в честь первого президента России Бориса Ельцина.

Техеда принял участие в чемпионате мира-2022 в Катаре в составе сборной Коста-Рики. Он отметился забитым мячом в матче с Германией (2:4) и результативной передачей в игре с Японией (1:0). Команда завершила турнир на четвертом месте группы E и не смогла выйти в плей-офф.

Дарья Коршунова
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