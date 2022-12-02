«Урок цифры» от VK прошли более миллиона школьников по всей стране

С 21 ноября по 18 декабря в школах проходит новый этап всероссийского проекта «Урок цифры»

С 21 ноября по 18 декабря в российских школах проходит новый этап всероссийского проекта «Урок цифры», в котором VK рассказывает школьникам о видеотехнологиях. Организаторами акции выступают АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, а также ведущие российские технологические компании.

В первые недели проведения всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» по теме «Видеотехнологии» в нем приняли участие уже более одного миллиона школьников по всей стране. Урок подготовлен компанией VK и проходит до 18 декабря. Лидерами по числу прохождений тренажера среди школьников, принимающих участие в проекте, среди регионов сейчас являются: Белгородская область (56 789), Оренбургская область (29 333), Республика Адыгея (6 187), Томская область (13 160), Республика Хакасия (7 227).

«Урок цифры» помогает школьникам всех возрастов познакомиться с современными видеотехнологиями и связанными с ними профессиями. В интерактивном формате школьники узнают, как устроены видеозвонки и вертикальные ролики, как работают алгоритмы рекомендаций и автоподбор качества видео, как создаются визуальные эффекты и виртуальные фоны, где хранятся большие объемы видео и многое другое. Закреплять полученные знания ученикам помогают интерактивные тренажеры.

Вместе со школьниками «Урок цифры» от VK проходят родители и педагоги. Для учителей доступен комплект методических материалов, который помогает организовать занятия в школе. Принять участие могут все желающие с компьютера, планшета или смартфона. Для этого нужно перейти на сайт проекта «Урок цифры» и в каталоге выбрать урок от VK. Ученики и педагоги получат доступ к материалам и смогут выбрать уровень в зависимости от возраста: 1-4, 5-8, 9-11 классы.

«Каждый год в рамках «Урока цифры» мы помогаем школьникам по всей стране стать ближе к миру современных технологий. В этом году в качестве темы профориентационных проектов VK мы выбрали видеотехнологии. Множество таких популярных продуктов и сервисов, как VK Клипы, VK Звонки и VK Видео развиваются благодаря ребятам, которые когда-то выбрали IT-специальность и начали свой профессиональный путь в этом направлении. Мы рады, что тема видеотехнологий находит интерес у школьников по всей стране и надеемся, что акция и наш урок вдохновит ребят в будущем развиваться в IT», — комментирует Сергей Марданов, директор по развитию школьных и молодежных проектов VK.

«Урок цифры» от VK получился живым и востребованным, что доказывает интерес подрастающего поколения к видеотехнологиям. Мы видим, что многие из ребят не только потребляют видеоконтент, но и увлеченно создают его, снимают ролики. Школьники узнали, как устроены видеозвонки, особенности вертикальных роликов, как делается автоподборка качества видео и как работают умные рекомендации в ленте клипов, как создаются визуальные эффекты. Спасибо партнерам проекта «Урок цифры» за столь актуальную тему! И напоминаем: к онлайн-тренажерам урока можно обратиться в любое время, когда возникнет потребность изучить интересующую тему», — комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

Ранее в рамках образовательных инициатив VK по теме видеотехнологий прошел масштабный профориентационный проект «День IT-знаний», в котором приняли участие свыше 350 тысяч школьников со все России. Записи трансляции доступны для просмотра в любое время ВКонтакте, в Одноклассниках и на странице акции.

