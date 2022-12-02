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17:45, 2 декабря 2022Силовые структуры

Главного инспектора по маломерным судам МЧС Москвы Зотова взяли под стражу

Суд арестовал главного инспектора по маломерным судам МЧС Москвы Зотова по делу о взятке

Фото: Информационный центр правительства Москвы

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника главного управления МЧС России по Москве — главному госинспектору по маломерным судам Сергею Зотову по делу о получении взятки. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Решение вынесено по ходатайству следствия. Зотов арестован до 29 января 2023 года.

О его задержании стало известно 1 декабря. Подробности дела не разглашаются.

20 октября в Москве задержали по подозрению в коррупции главу контрольно-ревизионного управления МЧС России Владимира Репина. Дело против него было возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области. По данным силовиков, он получил более 10 миллионов рублей от омского предпринимателя.

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Любовь Ширижик
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