Американцы начали терять доверие к армии страны

Fox News: снижение веры американцев в армию является тревожной тенденцией

Жители Соединенных Штатов начали терять доверие к своей армии, что является «тревожной» тенденцией. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«У Пентагона серьезная проблема с набором персонала, и отчасти это может быть связано с тем, что многие американцы теряют веру в военных», — говорится в сообщении. Уточняется, что результаты недавно проведенного Институтом Рональда Рейгана опроса продемонстрировали «тревожную» тенденцию. Доверие американцев стремительно рухнуло до 48 процентов в текущем году, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 70 процентов, приводит данные Fox News.

Большинство респондентов указали, что они поменяли свою позицию в связи с чересчур «политизированным» армейским руководством, а также из-за «прогрессивных» практик, передает телеканал. Так, к такому мнению пришли 68 процентов опрошенных. Кроме того, лишь шесть процентов американцев заявили о своем стремлении служить в армии.

Ранее сообщалось, что рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена вырос до 40 процентов. Демократы также стали благосклоннее относиться к работе американского лидера, а его поддержка среди республиканцев по-прежнему находится на уровне 9 процентов.