Трюдо обвинил Россию в инфляции в Канаде

Премьер Канады Трюдо: инфляция в Канаде вызвана действиями России на Украине и пандемией

Инфляция в Канаде вызвана действиями России на Украине, а также последствиями коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, его слова приводит ТАСС.

Такой точкой зрения политик поделился в ответ на вопрос журналистов о том, что многие жители Канады полагают, что причины высокой инфляции кроются не во внешних факторах, а в действиях правительства страны. «Речь идет о нарушении цепочек поставок, вызванных пандемией, речь идет о незаконном вторжении России на Украину», — указал он. Премьер подчеркнул, что эти причины также привели к росту цен на продукты питания и энергоносители в других странах.

В ноябре Трюдо сообщил о намерении страны ввести новые санкции в отношении России. Уточнялось, что в санкционный список Оттавы будут внесены 23 гражданина России, которые связаны с юридической сферой и безопасностью.