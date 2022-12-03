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02:06, 3 декабря 2022Экономика

Российские аналитики спрогнозировали подорожание доллара в декабре

Российские аналитики заявили, что доллар может подорожать до 65 рублей в декабре

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

В декабре российская валюта может подешеветь. Это связано с ценами на нефть и геополитической обстановкой, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Согласно базовому прогнозу, за декабрь рубль может подешеветь до 65 и 68 рублей к доллару и евро соответственно. Сохранить его на уровне 59–60 за доллар могут лишь резкий рост стоимости топлива и отсутствие новых санкций.

Если рассматривать пессимистичный сценарий, то новые потрясения в геополитике, ограничение российского экспорта и рост заболеваний COVID-19 в КНР могут ослабить российскую валюту до 68 рублей за доллар и 71 рубля за евро.

Как отмечает аналитик группы «Финам» Александр Потавин, курс нацвалюты начал снижаться еще в конце ноября на фоне обвала цен на нефть — ключевого российского экспортного товара. По словам эксперта, стоимость сырья марки Urals с отгрузкой из Приморска падала до 52 долларов за баррель, так как оставшиеся покупатели — Китай, Индия и Турция — требуют скидок.

В этот раз укреплению рубля не помог налоговый период конца ноября, традиционно приносящий значительные объемы валютной выручки на биржу.

24 ноября депутаты Госдумы проголосовали в третьем, окончательном, чтении за проект закона о федеральном бюджете России на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Согласно документу, доходы на предстоящий год ожидаются в размере 26 триллионов 130,3 миллиарда рублей, а расходы — 29 триллиона 55,6 миллиарда рублей.

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Екатерина Подвигина
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