Россиянам назвали необязательные платежи по ЖКХ

Экономист Финогенова: жильцы вправе отказаться от допуслуг от управляющих компаний

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, какими платежами по ЖКХ можно пренебречь. Этим она поделилась с агентством «Прайм».

По словам экономиста, жильцы не имеют право отказаться от оплаты воды, водоотведения, вывоза мусора, отопления, электро- и газоснабжения, а также от поставок ресурсов. Однако, указала она, существуют дополнительные услуги, которые предоставляет управляющая компания, в частности, телевидение и радио, страхование жилого помещения, диспетчер, консьерж, видеонаблюдение в подъездах. Оплата всего вышеперечисленного является необязательной. «Все это может быть включено в квитанцию, но не входит в перечень услуг, утвержденный на собрании жильцов с представителями УК и включенный в договор с управляющей компанией», — пояснила Финогенова.

Эксперт уточнила, что в случае, если управляющая компания принуждает жильцов оплачивать неактуальные для них предложения, необходимо составить заявление об отказе и направить его поставщику услуг.

В декабре россияне пожаловались на подорожание услуг ЖКХ за последний месяц. Так, 23 процента респондентов заявили о заметном увеличении стоимости услуг.