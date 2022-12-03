Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
04:55, 3 декабря 2022Среда обитания

Россиянам назвали необязательные платежи по ЖКХ

Экономист Финогенова: жильцы вправе отказаться от допуслуг от управляющих компаний

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, какими платежами по ЖКХ можно пренебречь. Этим она поделилась с агентством «Прайм».

По словам экономиста, жильцы не имеют право отказаться от оплаты воды, водоотведения, вывоза мусора, отопления, электро- и газоснабжения, а также от поставок ресурсов. Однако, указала она, существуют дополнительные услуги, которые предоставляет управляющая компания, в частности, телевидение и радио, страхование жилого помещения, диспетчер, консьерж, видеонаблюдение в подъездах. Оплата всего вышеперечисленного является необязательной. «Все это может быть включено в квитанцию, но не входит в перечень услуг, утвержденный на собрании жильцов с представителями УК и включенный в договор с управляющей компанией», — пояснила Финогенова.

Эксперт уточнила, что в случае, если управляющая компания принуждает жильцов оплачивать неактуальные для них предложения, необходимо составить заявление об отказе и направить его поставщику услуг.

В декабре россияне пожаловались на подорожание услуг ЖКХ за последний месяц. Так, 23 процента респондентов заявили о заметном увеличении стоимости услуг.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Белый дом пояснил заявления Байдена о контактах с Путиным
Россиянам назвали необязательные платежи по ЖКХ
Известная модель раскрыла личные способы поднятия самооценки
Пригожин оценил появление писем с глазами животных в посольствах Украины
Пригожин оценил признание «Вагнера» вызывающей озабоченность организацией
В США представили самый совершенный самолет ВВС
Аналитик объяснил внезапное подорожание евро
Российский военный сообщил о польском спецназе в Днепропетровской области
Украинские военные объяснили «маскировку» под гражданских в Донецке
В США назвали потолок цен достаточным для продолжения поставок российской нефти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.