Ракетный эсминец США зашел в порт Хельсинки

Ракетный эсминец USS Paul Ignatius зашел в порт Хельсинки после учений Freezing Winds

Американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius зашел в порт Хельсинки. Об этом сообщает 6-й оперативный флот США в Twitter.

Уточняется, что в порт столицы Финляндии прибыли также боевые корабли ВМС Франции и Германии. Корабли приняли участие в завершившихся военно-морских учениях Freezing Winds под руководством ВМС Финляндии, проходивших на севере Балтийского моря. Всего в учениях приняли участие военнослужащие 12 стран.

Эсминец USS Paul Ignatius присоединился к учениям 25 ноября и был задействован во множестве маневров.

11 ноября сообщалось, что в Калифорнии начались совместные учения США, Великобритании и Австралии «Проект "Конвергенция"» (Project Convergence). Учения имитировали гипотетические бои против России на территории Европы. Они прошли на базе «Форт Ирвин» в пустыне Мохаве.

22 октября стало известно, что США разместили в Румынии элитную 101-ю десантную дивизию для участия в учениях НАТО.