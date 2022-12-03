Власти Москвы рассказали о проектах по поддержке людей с инвалидностью

Вице-мэр Ракова рассказала о проектах по поддержке людей с инвалидностью в Москве

В Москве сегодня живет около миллиона человек с инвалидностью, из них порядка 50 тысяч — дети, и власти столицы создают многочисленные проекты, сервисы и услуги, направленные на поддержку таких людей, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москва стремится к созданию инклюзивного общества. Мы стараемся делать все возможное, чтобы столица стала мегаполисом, где нет места стереотипам и где у любого человека есть возможность реализовать себя. Из миллиона человек с инвалидностью, живущих в городе, 50 тысяч — дети, а значит мы должны выстроить работу с людьми с особенностями здоровья так, чтобы город был их опорой с раннего возраста до взрослой жизни. Мы стараемся создать условия, чтобы каждый мог социализироваться, поддерживать здоровье и полноправно участвовать в жизни города Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Специально для этого, отметила Ракова, в Москве разработали инновационные подходы в реабилитации и социализации, новые технологии обучения, воспитания и психологического сопровождения и прочие городские проекты: служба ранней помощи для семей с детьми с нарушениями развития от рождения и до трех лет, сервис для людей с ампутацией «Новые возможности», технология сопровождаемого проживания и другие.

Ежегодно Москва обеспечивает более 230 тысяч москвичей техническими средствами реабилитации — это 100 процентов обратившихся. На 2023 год на эти цели предусмотрено более 6 миллиардов рублей, из которых более 4,4 миллиардов — из бюджета столицы. Чтобы получение услуг для инвалидов стало проще и доступнее, их переводят в электронный вид через портал mos.ru.

6 000 000 000 рублей направят на технические средства реабилитации москвичей в 2023 году

Для детей с особенностями здоровья от рождения до 3 лет в столице работает городской сервис ранней помощи. В рамках него семьям, где есть такие дети, оказывают комплексное сопровождение, при этом за каждой семьей закрепляется персональный координатор. Услуги сервиса получают более 600 московских семьей.

Кроме того, для детей с особенностями здоровья работают 8 реабилитационно-образовательных центров столичного Департамента труда и соцзащиты, 1 сентября 2022 года в Москве открылся первый в стране Всероссийский центр для незрячих детей на базе Школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых. Также в 2022 году в столице заработал Центр социальной интеграции Дианы Гурцкой, аналогов которому на сегодняшний день не существует как в России, так и за рубежом.

Комфортная жизнь человека с инвалидностью — это не только доступная среда. Это в том числе и адаптивные услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, досуга и отдыха. Здорово, что в Москве это все есть. Уверена, что такой положительный пример влияет на качество жизни людей с инвалидностью не только на территории нашей столицы, но и на территории всей страны Диана Гурцкая художественный руководитель Центра социальной интеграции Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Также москвичам с инвалидностью оказывают услуги в ведущих реабилитационных центрах Москвы и Московской области. Партнеры Департамента труда и соцзащиты — «Медси», «Преодоление», «Три сестры», «Наш солнечный мир», и специализированные здравницы Черноморского побережья и средней полосы России.

Город делают удобнее для людей с инвалидностью, отметили власти. Это происходит, в том числе, благодаря участникам смотр-конкурса «Город для всех», демонстрирующим лучшие решения доступности объектов городской инфраструктуры. На сегодняшний день 86 процентов социальных учреждений столицы адаптированы для людей с инвалидностью.