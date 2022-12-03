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18:45, 3 декабря 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 3 декабря

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине по состоянию на субботу 3 декабря. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Изображение: Telegram-канал «Минобороны России»

По сообщению Минобороны, российским войскам удалось отразить атаки Вооруженных сил Украины на всех направлениях, где ведутся боевые действия: на донецком, южно-донецком, красно-лиманском и купянском. Суммарно на этих направлениях Вооруженные силы (ВС) России уничтожили около двухсот солдат противника.

Отдельно официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Конашенков уточнил, что в районе Краматорска в Донецкой народной республике были поражены два пункта дислокации иностранных наемников.

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«В районе населенного пункта Каленики (...) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Приморское Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ», — сообщил об успехах ВС России Конашенков.

По состоянию на 3 декабря российские войска уничтожили 336 самолетов, 178 вертолетов, 2609 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6970 танков и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3652 орудия полевой артиллерии и минометов ВСУ.

Ранее российская разведка оценила потери российских войск в ходе спецоперации.

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Марк Леонов
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