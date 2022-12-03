Разведка оценила потери российских войск в ходе спецоперации

Российский разведчик заявил, что потери ВС РФ в зоне спецоперации минимальные

Потери Вооруженных сил (ВС) России в зоне специальной военной операции минимальны. Такую оценку привел в беседе с РИА Новости разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР).

«Продвижение наше было, так сказать, медлительное. Но оно всегда было грамотное с минимальными потерями. Каждый боец был на счету», — рассказал он. По словам разведчика, артиллерию тоже корректировали, чтобы свести потери войск к минимуму.

Кроме того, собеседник агентства сообщил, что моральное состояние бойцов высокое и они рвутся вперед. Однако сперва военные ровняют с землей все убежища противника. Перед штурмом по украинским позициям работают минометы и гранатометы, поделился разведчик.

В октябре командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин объяснил, что Россия бережет каждого солдата, поэтому не стремится к высоким темпам. По его словам, у войск иная стратегия.

В конце сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ в ходе спецоперации на Украине потеряли 5937 военнослужащих. Министр указал, что российские военные мужественно выполняют свой долг в ходе спецоперации.