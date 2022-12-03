Двух иностранцев арестовали за изнасилование российской туристки в Индии

В Индии арестовали двух граждан Непала, подозреваемых в изнасиловании российской туристки

В Индии двух граждан Непала арестовали по подозрению в изнасиловании российской туристки. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщает газета Times of India.

По данным издания, инцидент произошел вечером 1 декабря в городе Калангут штата Гоа. В тот день 37-летняя россиянка, которая остановилась в местном отеле вместе с семьей и друзьями, отправилась на обзорную экскурсию. После этого женщина вернулась в свой номер, выпила алкоголь и легла спать.

Между 10 и 11 часами вечера по местному времени в комнату россиянки под предлогом уборки зашел иностранец, работавший в гостинице. Мужчина изнасиловал туристку, при этом она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смогла сразу понять, что произошло.

После этого в номер россиянки проник другой сотрудник отеля, который также попытался изнасиловать женщину. Однако на этот раз он пришла в себя и начала звать на помощь.

Сотрудники местной полиции не смогли зарегистрировать заявление россиянки в тот же день из-за отсутствия переводчика. Однако на следующий день, 2 декабря, заявление женщины все же было зарегистрированы, и правоохранители задержали и арестовали подозреваемых.