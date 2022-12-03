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13:24, 3 декабря 2022Россия

Пригожин оценил поездку Рогозина в Донбасс

Пригожин опроверг сообщение о встрече Рогозина с бойцами ЧВК «Вагнер» в зоне СВО
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Бизнесмен Евгений Пригожин не подтвердил факт встречи экс-главы корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с бойцами ЧВК «Вагнер» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его ответ на запрос журналистов опубликован в Telegram-канале «Кепка Пригожина».

По словам Пригожина, подразделения ЧВК «Вагнер» находятся в непосредственной близости к противнику, поэтому «туда не ездят различного рода проверяющие, в том числе с целью пиара». Бизнесмен добавил, что в ЧВК вряд ли бы приняли Рогозина, в том числе из-за «корпоративного духа», который он сам и формирует.

«В принципе, подразделения ЧВК "Вагнер" достаточно хорошо подготовлены и внимательно отслеживают в прицелы представителей НАТО. Поэтому если бы человек в натовской одежде приблизился к позициям ЧВК "Вагнер", то думаю, мы отправили бы его в пластиковом мешке для опознания», — заключил Пригожин.

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По утверждению самого Рогозина, в настоящее время он находится в зоне проведения СВО. Он заявил, что будет находиться там до того момента, когда победа России станет необратимой. Рогозин сообщал, что на передовой он и его соратники общаются с ответственными за оснащение батальонов, выясняют, каких средств им не хватает и смотрят, как применяются различные технологии на поле боя.

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Сергей Истомин
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