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13:08, 3 декабря 2022Мир

Посол Польши в США предрек усталость Запада от украинского конфликта

Посол Польши в США Магиеровский: зима станет проверкой единства Запада против России
Марек Магиеровский

Марек Магиеровский. Фото: Public Domain / Wikimedia

Нынешнее противостояние Запада и Москвы является «столкновением цивилизаций», предстоящая зима станет проверкой единства всех стран ЕС и Америки против действий России на Украине. Такой вариант предрек посол Польши в США Марек Магиеровский в интервью Newsweek.

По его словам, несмотря на то, что хранилища газа заполнены на 100 процентов, что не означает полной безопасности, многое зависит от климатических температур. Он назвал президента России Владимира Путина умным политиком, пытающимся извлечь выгоду из усталости от военных действий на Украине, которая становится «все более заметной в западном обществе».

Посол указал на трещины, которые появились в последнее время среди союзников по НАТО и ЕС. «Эта зима станет лакмусовой бумажкой для всех нас», — отметил он. Магиеровский призвал продолжить поддержку Украины.

Ранее обозреватель львовского издания заявил, что Запад посылает неутешительные сигналы Киеву, требуя не делать громкие заявления, а считаться с реальным положением дел. Отмечалось, что ранее страны-союзницы поддерживали Украину в отказе от переговоров с Россией, однако сейчас на Западе все сильнее ощущается усталость от затянувшегося конфликта.

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Любовь Ширижик
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