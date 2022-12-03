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13:43, 3 декабря 2022Бывший СССР

Украина запретит жителям приграничных областей пересекать границы с Россией

Украина разорвет договор с Россией о пересечении границы жителями приграничных областей
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Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Украина захотела разорвать договор с Россией о пересечении границы жителями приграничных областей. Уже известно, что правительство одобрило законопроект о прекращении действия соглашения, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Правительство Украины приняло решение о внесении на рассмотрение Верховной Рады законопроекта о прекращении действия данного договора. В сообщении МИД указано, что законопроект подготовлен для противодействия угрозам национальной безопасности страны.

Такое соглашение о порядке пересечения госграницы жителями приграничных регионов Украины и Российской Федерации действовало с 18 октября 2011 года. При этом оно недействительно начиная с 1 июля 2022 года.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского также появилась петиция с требованием запретить въезд россиянам в республику. В данных упомянули срок на 100 лет.

Киев разорвал дипотношения с Москвой после того, как 24 февраля была начата специальная военная операции на Украине. 17 июня кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. В конце мая президент Украины поддержал петицию граждан с требованием введения виз для россиян, назвав правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий.

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Варвара Кошечкина
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