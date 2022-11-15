Украинцы захотели закрыть страну для россиян на 100 лет

На Украине запустили петицию с требованием запретить въезд россиянам на 100 лет

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием запретить въезд россиянам в страну на 100 лет, передает ТАСС.

«Запретить въезд в Украину гражданам Российской Федерации. Срок запрета на въезд 100 лет», — написали авторы обращения.

17 июня кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию граждан с требованием введения виз для россиян, назвав правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий.

Ранее на том же сайте появилось иное требование от украинских граждан — перевести украинский язык на латинский алфавит. Авторы этого документа не назвали конкретных причин необходимости языковой реформы, но заявили, что их достаточно.