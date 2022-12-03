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07:37, 3 декабря 2022Мир

Посольство России раскритиковало обвинения США в нарушении религиозных прав

Посольство РФ назвало обвинения США в нарушении религиозных прав бездоказательными

Фото: Tom Brenner / Reuters

Посольство России в США раскритиковало обвинения Вашингтона в нарушении религиозных прав граждан. Комментарий опубликован в Telegram.

В посольстве обвинения американской стороны назвали бездоказательными. «Причем тезисы настолько заезженные, что американцы даже не удосуживаются хотя бы «освежить» формулировки с претензиями», — добавили там, отметив, что Вашингтону «вместо нравоучений стоило бы обратить внимание на собственные изъяны».

В частности, дипломаты обратили внимание на «кампанию по дискредитации традиционных семейных и религиозных ценностей». «Поражает то, с каким рвением здесь выкорчевывают многовековые устои, подменяя их так называемыми прогрессивными идеями, противоречащими самой природе человека», — отметили там.

Послы добавили, что Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. «В этом вся наша сила. Защита прав верующих — безусловный приоритет», — заключили в посольстве.

2 декабря Госдеп США включил ЧВК «Вагнер» в перечень организаций, вызывающих озабоченность нарушением религиозных свобод в связи с их деятельностью в ЦАР. Позже бизнесмен Евгений Пригожин ответил, что в «Вагнере» работают граждане различных стран, различных национальностей и вероисповеданий.

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Марина Совина
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