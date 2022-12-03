Посольство России раскритиковало обвинения США в нарушении религиозных прав
Посольство России в США раскритиковало обвинения Вашингтона в нарушении религиозных прав граждан. Комментарий опубликован в Telegram.
В посольстве обвинения американской стороны назвали бездоказательными. «Причем тезисы настолько заезженные, что американцы даже не удосуживаются хотя бы «освежить» формулировки с претензиями», — добавили там, отметив, что Вашингтону «вместо нравоучений стоило бы обратить внимание на собственные изъяны».
В частности, дипломаты обратили внимание на «кампанию по дискредитации традиционных семейных и религиозных ценностей». «Поражает то, с каким рвением здесь выкорчевывают многовековые устои, подменяя их так называемыми прогрессивными идеями, противоречащими самой природе человека», — отметили там.
Послы добавили, что Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. «В этом вся наша сила. Защита прав верующих — безусловный приоритет», — заключили в посольстве.
2 декабря Госдеп США включил ЧВК «Вагнер» в перечень организаций, вызывающих озабоченность нарушением религиозных свобод в связи с их деятельностью в ЦАР. Позже бизнесмен Евгений Пригожин ответил, что в «Вагнере» работают граждане различных стран, различных национальностей и вероисповеданий.