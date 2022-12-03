Американские сенаторы заслушают секретный брифинг по ситуации на Украине

В Сенате США 7 декабря пройдет секретный брифинг по ситуации на Украине

В Сенате США на 7 декабря запланирован секретный брифинг по ситуации на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного помощника сенатора.

Мероприятие пройдет на фоне ведущихся переговоров о выделении Украине дополнительной помощи. Администрация США добивается того, чтобы Киев получил поддержку в 37,7 миллиарда долларов, в том числе 21 миллиард в качестве военной помощи, сообщил ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Ранее 3 декабря сын экс-президента США Дональд Трамп-младший выступил в Twitter с ироничным упреком о том, что США «следует» отправить Киеву еще большую сумму после нападок Украины на религию, так как президент Украины Владимир Зеленский является приверженцем свобод и санкционирует обыски в церковных зданиях.