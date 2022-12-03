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13:12, 3 декабря 2022Спорт

Турецкого комментатора отстранили от работы в перерыве матча ЧМ-2022

Турецкого комментатора Бакирджигила отстранили от работы в перерыве матча ЧМ из-за Шукюра
Хакан Шукюр

Хакан Шукюр. Фото: Fatih Saribas / Reuters

Турецкого комментатора Альпера Бакирджигила отстранили от работы в перерыве матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Канады и Марокко. Об этом сообщает Karar.

По информации источника, причиной санкций стало то, что в своем репортаже журналист упомянул самый ранний мяч в истории чемпионатов мира, забитый бывшим нападающим сборной Турции Хаканом Шукюром. Комментатору было вынесено предупреждение. Отмечается, что он не был уволен с телеканала.

Шукюр известен по выступлениям за «Галатасарай», «Интер» и «Парму». Вместе с турецкой командой он выиграл Кубок УЕФА в сезоне-1999/2000. Футболист провел более 100 матчей за сборную Турции, в составе которой стал бронзовым призером чемпионата мира-2002.

В 2008 году Шукюр завершил спортивную карьеру и занялся политикой. Он выступал против политики Эрдогана и в 2015 году был вынужден уехать в США. В 2016 году его объявили в турецкий розыск. Экс-футболист живет в США и работает таксистом.

Анастасия Борисова
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