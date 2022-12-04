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08:06, 4 декабря 2022Экономика

В России снизились цены на один деликатес

Глава «Каспрыба» Маркин: в России снизились цены на черную икру и осетровую рыбу

Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

В России снизились цены на черную икру и осетровую рыбу. Об этом ТАСС рассказал глава Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин.

Он отметил, что российские рыбопромышленники удерживают цены на рыбную продукцию, в том числе на традиционную для новогоднего стола икру.

«Мониторинг цен по данному сегменту в регионе показывает, что наблюдается их стойкое снижение, которое характерно для всей страны, в том числе и для столицы», — пояснил Маркин. По его словам, это связано с падением общей потребительской активности, а также с увеличением доли импорта осетровых в Россию из Армении и Израиля.

Диапазон цен на черную икру в настоящее время колеблется от 25 до 40 тысяч рублей за килограмм готовой продукции. Это на 5 тысяч ниже, чем годом ранее.

Цены на рыбу осетровых пород за килограмм варьируются от 1 до 2,5 тысяч рублей в зависимости от вида (осетр, белуга, стерлядь и другие), способа разделки и других характеристик. Эта продукция в сравнении с предновогодним периодом прошлого года подешевела на 200 рублей.

Ранее россиян предупредили о подорожании шампанского к Новому году. По мнению аналитика по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентины Милашевской, цены на игристый напиток возрастут на 40 процентов.

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Марина Совина
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