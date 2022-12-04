В Белоруссии рассказали об импортозамещении за счет взятого у России кредита

Белоруссия до конца 2022 года начнет финансировать импортозамещение за счет кредита РФ

Белоруссия до конца 2022 года начнет финансирование проектов импортозамещения за счет кредита РФ, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Политик ответил на вопрос журналиста о выполнении белорусско-российского соглашения о финансировании проектов по импортозамещению и использовании средств, взятых у Москвы. По его словам, запланирована реализация 15 проектов. «Сейчас идет их конкретная отработка, чтобы заявляться в банк на финансирование. Мы надеемся, что с конца этого года мы уже сможем что-то начать финансировать», — рассказал он.

В октябре стало известно, что Россия выделит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов.

Получение средств от Москвы в июне анонсировал белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, такое решение он обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным, представив ему конкретные идеи.

