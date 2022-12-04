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23:20, 4 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии рассказали об импортозамещении за счет взятого у России кредита

Белоруссия до конца 2022 года начнет финансировать импортозамещение за счет кредита РФ

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Белоруссия до конца 2022 года начнет финансирование проектов импортозамещения за счет кредита РФ, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов в интервью телеканалу «Беларусь-1».

Политик ответил на вопрос журналиста о выполнении белорусско-российского соглашения о финансировании проектов по импортозамещению и использовании средств, взятых у Москвы. По его словам, запланирована реализация 15 проектов. «Сейчас идет их конкретная отработка, чтобы заявляться в банк на финансирование. Мы надеемся, что с конца этого года мы уже сможем что-то начать финансировать», — рассказал он.

В октябре стало известно, что Россия выделит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов.

Получение средств от Москвы в июне анонсировал белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, такое решение он обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным, представив ему конкретные идеи.

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Марина Совина
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