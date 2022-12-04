В Белоруссии рассказали об импортозамещении за счет взятого у России кредита
Белоруссия до конца 2022 года начнет финансирование проектов импортозамещения за счет кредита РФ, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов в интервью телеканалу «Беларусь-1».
Политик ответил на вопрос журналиста о выполнении белорусско-российского соглашения о финансировании проектов по импортозамещению и использовании средств, взятых у Москвы. По его словам, запланирована реализация 15 проектов. «Сейчас идет их конкретная отработка, чтобы заявляться в банк на финансирование. Мы надеемся, что с конца этого года мы уже сможем что-то начать финансировать», — рассказал он.
В октябре стало известно, что Россия выделит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов.
Получение средств от Москвы в июне анонсировал белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, такое решение он обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным, представив ему конкретные идеи.