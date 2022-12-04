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21:11, 4 декабря 2022Россия

Политолог рассказал о настрое Запада решать конфликт на Украине силой

Политолог Суслов: Запад сохраняет настрой на военное решение конфликта на Украине

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов в разговоре с ТАСС рассказал, что хоть на Западе и возникают споры о ситуации на Украине, страны сохраняют настрой на силовое разрешение конфликта.

«Президент США Джо Байден сделал двусмысленное заявление, что он вроде как готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, но на тех условиях, которые Россию явно не устраивают. Проблема в том, что у администрации Байдена, как у Запада в целом, нет единой позиции по украинскому конфликту», — заявил политолог.

Он считает, что споры о том, что необходимо делать дальше, будут продолжаться, однако в ближайшее время западные страны не станут рассматривать вариант мирного решения данного вопроса, продолжая оказывать Киеву военную помощь.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что переговоры с Россией не будут стоять на повестке до тех пор, пока власти страны не продемонстрирует заинтересованность в их существенном исходе. По его словам, ценности дипломатии важны при разрешении любого конфликта, если вовлеченные стороны в этом заинтересованы.

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Марина Совина
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