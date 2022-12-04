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06:30, 4 декабря 2022Мир

В США допустили сокращение помощи Украине из-за одного решения Конгресса

Politico: принятие США временного финансирования правительства сократит помощь Украине

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Возможное принятие американским Конгрессом решения о временном финансировании правительства на весь нынешний финансовый год (начался 1 октября в стране) приведет к возможной остановке или сокращению военной помощи Украине. Это допустили источники Politico в Минобороны США.

В начале октября президент Джо Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства США до 16 декабря 2022 года, включающий дополнительные 12,4 миллиарда долларов на поддержку Украины. До этого срока законодатели должны принять оборонный бюджет на нынешний год. Однако, как ожидается, они снова продлят на небольшой срок финансирование правительства, чтобы дать республиканцам и демократам время обсудить бюджет, пишет газета.

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Однако если члены партий не смогут договориться, Конгресс может принять и инициативу о временном финансировании правительства на весь нынешний финансовый год. В этом случае Пентагон лишится 29 миллиардов долларов — или 3,7 процента — по сравнению с бюджетным запросом Байдена на 2023 финансовый год. «Это большая угроза, большая угроза», —заявил в беседе с изданием замминистра обороны США Майкл Маккорд. Другие источники сообщили газете, что такая ситуация носила бы кризисный характер для Пентагона.

Маккорд пояснил, что инициатива приведет к остановке военной помощи Украине, которая идет по линии Пентагона, в том числе отправку боеприпасов. По его словам, весной у ведомства закончатся деньги, выделенные ранее Конгрессом на поддержку Киева. В этом случае Вооруженные силы Украины (ВСУ) «окажутся в тяжелом положении», сказал он.

По данным CNN, в Сенате США на 7 декабря запланирован секретный брифинг по ситуации на Украине. Мероприятие пройдет на фоне ведущихся переговоров о выделении Украине дополнительной помощи. Администрация США добивается того, чтобы Киев получил поддержку в 37,7 миллиарда долларов, в том числе 21 миллиард в качестве военной помощи, сообщал ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.

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Марина Совина
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