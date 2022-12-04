46-летний житель Аризоны в США провозгласил себя пророком и завел 20 жен

46-летний житель Аризоны провозгласил себя пророком и завел 20 жен, среди которых есть девятилетние девочки, в том числе его дочь. Об этом со ссылкой на данные ФБР пишет Daily Mail.

Утверждается, что лидер культа многоженства Сэмюэль Бейтман возил женщин и несовершеннолетних в трейлере с ведром вместо туалета. Мужчина был арестован в сентябре 2022 года. Сейчас он находится под стражей по обвинению в препятствовании правосудию.

Как пишет Daily Mail, Бейтман возглавляет группу радикального мормонского ответвления фундаменталистской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (FLDS). Агент ФБР, ссылаясь на показания свидетелей, пишет в материалах дела, что мужчина «начал провозглашать себя пророком» и заявил о своем намерении жениться на собственной дочери-подростке в 2019 году.

В ноябре в американском штате Аризона познакомившиеся в супермаркете пенсионеры решили там же пожениться. 78-летний Деннис Дельгадо и 72-летняя Бренда Уильямс познакомились в отделе с приправами местного магазина в августе 2021 года.