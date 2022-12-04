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09:52, 4 декабря 2022Мир

Башар Асад отверг попытки России организовать его встречу с Эрдоганом

Президент Сирии Асад отверг попытки России устроить встречу с президентом Турции Эрдоганом

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Сирия сопротивляется попыткам России организовать встречу между сирийским президентом Башаром Асадом и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщают три источника Reuters.

Источники в Сирии подчеркнули: Дамаск считает, что такая встреча может помочь Эрдогана одержать победу на предстоящих выборах в 2023 году, особенно если Анкара достигнет цели по возвращению части из 3,6 миллиона сирийских беженцев обратно на родину (большая часть сирийцев бежит именно в Турцию, спасаясь от боевых действий — прим. «Лента.ру»).

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«Зачем даром отдавать Эрдогану победу? До выборов никакого сближения не произойдет», — сказал один из них в разговоре с агентством, добавив, что Сирия также отвергла идею встречи министров иностранных дел двух стран. Еще один источник, дипломат, знакомый с предложением России, отметил: Дамаск «считает такую встречу бесполезной, если она не приведет к чему-либо конкретному, и пока они просили о полном выводе турецких войск».

При этом два турецких источника, в том числе высокопоставленный чиновник, поспорили с тем, что Асад отвергает попытки Москвы устроить его встречу с Эрдоганом. По мнению этих собеседников, «все идет к возможным переговорам между лидерами».

Турецкие официальные лица ранее говорили, что готовы к новой военной операции в Сирии. Однако они же подчеркивали, по данным ряда изданий, что готовы к переговорам с Дамаском. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что не исключает возможную встречу между Эрдоганом и Асадом в Москве.

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Елизавета Наумова
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