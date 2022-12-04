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23:58, 4 декабря 2022Мир

В ФРГ назвали вредной ориентированную на западные ценности внешнюю политику

Сопредседатель АдГ Хрупалла назвал вредной ориентированную на ценности Запада политику
СюжетСанкции против России:

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что власти ФРГ не должны вмешиваться во внутренние дела других государств и что им следует проводить внешнюю политику на основе государственных интересов. Об этом сообщает Die Welt.

«Для Германии вредна ориентированная на ценности внешняя политика, которая в зависимости от интересов Запада клеймит иностранные правительства», — сказал он, отметив, что эта политика приведет к конфликтам и санкциям, которые представляют угрозу нашим торговым отношениям.

По мнению депутата, хорошая политика нацелена на то, чтобы ФРГ не вмешивалась во внутренние дела других стран, но сохраняла добрые отношения со всеми правительствами. «Люди в других странах должны сами определять, как им жить. Я это называю уважением», — отметил Хрупалла.

Ранее АдГ в бундестаге снова призвала отменить санкции против России, отремонтировать «Северные потоки» и запустить по ним газ. В письме фракция во главе с Тино Хрупаллой и Алис Вайдель еще раз подчеркнула требования отменить санкции против России и запустить трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».

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Марина Совина
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