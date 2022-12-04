В Германии приготовились к наплыву украинских беженцев из-за холодов

Die Welt: посол ФРГ Бергер приготовился к наплыву украинских беженцев из-за холодов

Посол Германии в Великобритании Мигель Бергер считает, что ФРГ нужно готовиться к наплыву украинских беженцев в ближайшие недели из-за холодов и повреждения критической инфраструктуры в стране. Его слова приводит Die Welt.

По словам дипломата, немцы очень обеспокоены тем, что из-за атак на критическую инфраструктуру Украины люди будут массово покидать свою страну.

«Мы очень обеспокоены тем, что из-за атак на энергетическую инфраструктуру многие люди в условиях мороза будут вынуждены покинуть Украину», — заявил Бергер.

Ранее в Киевской городской военной администрации заявили, что энергосистема города стабилизируется, однако экстренные отключения света по-прежнему продолжаются. Представители администрации призвали киевлян к сознательному потреблению электроэнергии — в частности, после экстренного отключени не включать сразу все электроприборы в домея.