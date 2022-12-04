В Совфеде назвали условия продолжения диалога с Киевом о гарантиях безопасности

Сенатор Совфеда Алтабаева считает, что сейчас с властями Украины говорить не о чем

Обсуждение и переговоры о гарантиях безопасности России невозможны при действующих властях Украины, заявила сенатор Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева. Ее слова в воскресенье, 4 декабря, приводит РИА Новости.

По ее мнению, «сейчас ни с кем из политического руководства говорить не о чем», поэтому попытки представителей других с стран надоумить Киев, что Москве в чем-то нужно уступить бесполезны. «Разговор будет только со здоровым политическим руководством, я думаю, что это будет в недалекой временной перспективе», — сказала Алтабаева.

Она также высказала мнение, что в конце зимы — начале весны должен наступить некий переломный момент, который подвигнет к смене руководства Украины. «Потому что это люди, которые совершенно уничтожили свою страну и положат на алтарь своих корыстных интересов любые силы и любую страну», — считает сенатор.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России и включить их в будущую архитектуру безопасности Европы. Позднее депутат Верховной Рады Украины Давид Арахамия ранее назвал условия, при которых Киев готов обеспечить Москве гарантии безопасности. Среди них репарации и добровольная сдача ядерного оружия.