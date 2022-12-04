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17:10, 4 декабря 2022Мир

На юге Сирии протестующие ворвались в здание администрации

На юге Сирии протестующие ворвались в здание администрации на фоне топливного кризиса

Фото: Maren Winter / Legion-media.ru

На юге Сирии несколько человек ворвались в здание администрации в знак протеста против топливного кризиса и трудных жизненных условий. Об этом сообщает РИА Новости.

Десятки протестующих граждан собрались перед администрацией провинции Эс-Сувейда. Уточняется, что ворвавшиеся в здание руководства региона уничтожили некоторые документы, выбросив их из окон, а также разбили мебель. Протестующие перекрыли с помощью горящих покрышек главную трассу в административном центре.

В мае 2021 года бойцы курдского формирования «Сирийские демократические силы» (СДС) открыли огонь по людям, вышедшим в знак протеста на улицы поселений в провинции Эль-Хасака. Протестующие были недовольны повышением цен на топливо. Они сожгли блокпост СДС, боевики в ответ взяли оружие, чтобы разогнать демонстрантов. В результате застрелили пять человек. СДС обвинили в краже «сирийских национальных богатств».

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Кристина Есикова
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