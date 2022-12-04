На юге Сирии протестующие ворвались в здание администрации на фоне топливного кризиса

На юге Сирии несколько человек ворвались в здание администрации в знак протеста против топливного кризиса и трудных жизненных условий. Об этом сообщает РИА Новости.

Десятки протестующих граждан собрались перед администрацией провинции Эс-Сувейда. Уточняется, что ворвавшиеся в здание руководства региона уничтожили некоторые документы, выбросив их из окон, а также разбили мебель. Протестующие перекрыли с помощью горящих покрышек главную трассу в административном центре.

В мае 2021 года бойцы курдского формирования «Сирийские демократические силы» (СДС) открыли огонь по людям, вышедшим в знак протеста на улицы поселений в провинции Эль-Хасака. Протестующие были недовольны повышением цен на топливо. Они сожгли блокпост СДС, боевики в ответ взяли оружие, чтобы разогнать демонстрантов. В результате застрелили пять человек. СДС обвинили в краже «сирийских национальных богатств».