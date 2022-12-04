Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:24, 4 декабря 2022Мир

Турция заявила о переживании второй холодной войны

Представитель президента Турции Калын заявил о переживании второй холодной войны

Фото: Pixabay

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что с украинским кризисом началась вторая холодная война. Такое мнение он выразил в эфире телеканала al-Jazeera.

По его мнению, сейчас необходимо заключить новую сделку между Западом и Россией. «Мы сейчас являемся свидетелями холодной войны 2.0 – она началась с украинского кризиса, но она наверняка продолжится по-другому – через симметричную войну, гибридную и много других типов», — сказал Калын.

Он добавил, что холодная война будет продолжаться, пока мир не увидит более масштабную геополитическую картину, пока ключевые стороны не создадут параметры новой глобальной сделки и архитектуры безопасности. «Где каждый чувствует себя частью процесса, все владеют им, никто не навязывает в иерархической системе решения, не считает других ниже по рангу», — подчеркнул представитель турецкого лидера.

Ранее шерпа России в «Большой двадцатке» (G20) Светлана Лукаш, оценивая возможность возвращения мира к холодной войне, заявила, что этого не произойдет. Лукаш подчеркнула, что тот факт, что участвующие в саммите государства так и не приняли совместную декларацию, является хорошим знаком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США назвали условие для переговоров с Россией по Украине
Глава разведки США рассказала об оптимистичном настрое в отношении ВСУ
Почти 90 процентов родителей остались недовольны качеством школьного образования
Белоруссия продолжит рассчитываться с Россией за энергоносители рублями
Во Франции призвали успокоить Зеленского и избежать экономического суицида ЕС
Стало известно будущее травмированного Неймара на чемпионате мира
Пульмонолог перечислил способы защиты от гриппа
В Испании заявили об ослабевающей поддержке Зеленского со стороны Запада
Жители Милана потребовали перестать вооружать Украину
Трамп призвал прекратить действие Конституции США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.