Турция заявила о переживании второй холодной войны

Представитель президента Турции Калын заявил о переживании второй холодной войны

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что с украинским кризисом началась вторая холодная война. Такое мнение он выразил в эфире телеканала al-Jazeera.

По его мнению, сейчас необходимо заключить новую сделку между Западом и Россией. «Мы сейчас являемся свидетелями холодной войны 2.0 – она началась с украинского кризиса, но она наверняка продолжится по-другому – через симметричную войну, гибридную и много других типов», — сказал Калын.

Он добавил, что холодная война будет продолжаться, пока мир не увидит более масштабную геополитическую картину, пока ключевые стороны не создадут параметры новой глобальной сделки и архитектуры безопасности. «Где каждый чувствует себя частью процесса, все владеют им, никто не навязывает в иерархической системе решения, не считает других ниже по рангу», — подчеркнул представитель турецкого лидера.

Ранее шерпа России в «Большой двадцатке» (G20) Светлана Лукаш, оценивая возможность возвращения мира к холодной войне, заявила, что этого не произойдет. Лукаш подчеркнула, что тот факт, что участвующие в саммите государства так и не приняли совместную декларацию, является хорошим знаком.