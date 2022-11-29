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02:26, 29 ноября 2022Россия

В России оценили возможность возвращения мира к холодной войне

Шерпа России в G20 Лукаш заявила, что мир не вернется к холодной войне
Светлана Лукаш

Светлана Лукаш. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Шерпа России в «Большой двадцатке» (G20) Светлана Лукаш, оценивая возможность возвращения мира к холодной войне, заявила, что этого не произойдет. По ее словам, это доказывают итоги прошедшего на Бали саммита Группы двадцати, сообщает ТАСС.

«Мы точно не вернемся к холодной войне, и результаты саммита это подтверждают», — заявила она.

Лукаш подчеркнула, что тот факт, что участвующие в саммите государства так и не приняли совместную декларацию, является хорошим знаком, поскольку иной исход означал бы негативный сигнал для рынков и разобщенность стран в вопросе сотрудничества.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик ответил на заявление экс-председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскара Лафонтена, отметив, что США противостоят России на протяжении десятков лет, однако боятся выходить на прямую конфронтацию с российской стороной.

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Марина Совина
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